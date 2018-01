Scoperti i geni che causano l'obesità. Anche se sei a dieta o fai sport, ingrassi

STATI UNITI – Ci sono persone che anche se stanno a dieta, sono attente a ciò che mangiano, fanno regolare attività fisica ingrassano comunque. È una maledizione? No, a quanto pare è genetica. Secondo un nuovo largo studio, infatti, sono certi geni a determinare la facilità con cui si prende o, al contrario, si perde peso. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature Genetics.

I geni 'maledetti'

Sono 13 i geni 'maledetti' individuati dai ricercatori statunitensi dell'Icahn School of Medicine presso il Mount Sinai e altre istituzioni del Genetic Investigation of Anthropometric Traits (GIANT). Questi geni sarebbero dunque responsabili del fatto che si ingrassi o si dimagrisca, per quanti sforzi facciamo. I geni in questione sono stati riconosciuti portare a variazioni associate all'indice di massa corporea (BMI). Questo studio si colloca come il primo condotto su larga scala per individuare le variazioni genetiche che possono avere un impatto diretto sulla funzione dei geni stessi.

La ricerca pregressa

Non da poco che i ricercatori si sono concentrati sullo studio dei geni e il loro coinvolgimento nei problemi di peso. Nell'ultimo decennio, difatti, i ricercatori del consorzio GIANT hanno realizzato larghi schemi del genoma in centinaia di migliaia di individui per identificare le variazioni genetiche associate all'obesità e al BMI. Fino a oggi, le variazioni genetiche identificate erano semplicemente una sorta di bandierine sul genoma, che evidenziavano sequenze di DNA di interesse. In questo nuovo studio però il consorzio si è concentrato su uno specifico insieme di variazioni genetiche che potrebbero influenzare la funzione dei geni e delle loro proteine ​​- un approccio che ha accelerato la scoperta dei geni causali che influenzano il peso corporeo, si legge in una nota dell'università.

La variazione 'maledetta'

Lo studio è stato condotto dalla prof.ssa Ruth Loos del Charles Bronfman Institute for Personalized Medicine presso l'Icahn School of Medicine del Mount Sinai, e Joel Hirschhorn Concordia Professor of Pediatrics e Professor of Genetics al Boston Children's Hospital e Harvard Medical School e co-direttore del Broad Institute Metabolism Program. La ricerca è frutto di una collaborazione internazionale che ha coinvolto più di 250 istituti di ricerca. Dati genetici provenienti da oltre 700mila individui e 125 diversi studi sono stati combinati per formare il più grande studio di associazione genetica mai condotto fino a oggi. I ricercatori hanno identificato 14 variazioni genetiche in 13 geni, tra cui una variazione rischiosa della copia - un fenomeno in cui si ripetono sezioni del genoma - che inducono i portatori a pesare in media più di 15 libbre (circa 6,8 chili) rispetto agli individui che non portano la variazione. Il gene è chiamato MC4R e circa 1 su 5.000 individui porta questa copia del rischio, che fa sì che il gene non produca alcuna delle proteine ​​necessarie per informare il cervello di smettere di mangiare.

Colpisce anche la popolazione generale

Nella nota si fa notare che, mentre questa variante è stata identificata due decenni fa in individui con obesità estrema e a insorgenza precoce, il nuovo studio rivela che purtroppo colpisce anche il peso corporeo nella popolazione generale. Inoltre, i ricercatori hanno identificato due varianti che possono influenzare la funzione di un gene chiamato GIPR. Approssimativamente 1 su 400 individui porta una copia protettiva di entrambe le varianti e tende a pesare in media 2 chili in meno rispetto ai non portatori. Otto dei 13 geni identificati sono stati recentemente implicati nell'obesità e richiederanno un ulteriore follow-up per comprendere i meccanismi attraverso i quali influiscono sul peso corporeo – prosegue la nota.

Un ruolo cruciale

«Il nostro studio ha identificato geni che svolgono un ruolo cruciale nel controllo neuronale del peso corporeo e agiscono nel cervello in percorsi che possono influenzare l'assunzione di cibo, la fame, la sazietà delle persone ecc. – spiega la dott.ssa Loos – Gli individui che ereditano queste variazioni genetiche possono trovare più difficile mangiare di meno o smettere di mangiare, rispetto a quelli che non hanno ereditato queste variazioni. È anche la prima volta che uno studio sull'associazione genetica per l'IMC identifica i geni che agiscono in percorsi che influenzano il dispendio energetico e la biologia delle cellule grasse».

L'analisi computazionale

I ricercatori hanno inoltre utilizzato l'analisi computazionale per perfezionare ulteriormente i geni che probabilmente svolgono un ruolo chiave nell'obesità. «Considerando i geni come un gruppo piuttosto che uno per uno, potremmo evidenziare geni specifici che hanno entrambi un forte sostegno dalla genetica e che probabilmente svolgono funzioni che prevediamo siano importanti nel controllo del peso corporeo», ha aggiunto Joel Hirschhorn, Concordia Professore di Pediatria e Professore di Genetica al Boston Children's Hospital e alla Harvard Medical School, Co-Direttore del Programma di Metabolismo presso l'Istituto Broad e il consorzio GIANT.

Perché qualcuno ingrassa e altri no

Conoscendo i geni e i percorsi biologici attraverso i quali lavorano, i ricercatori ritengono di essere a pochi passi dal capire perché alcune persone guadagnano peso più facilmente di altre, il che è fondamentale per lo sviluppo di trattamenti efficaci, viene specificato nella nota. «Il nostro studio ha fornito nuovi potenziali bersagli per gli interventi terapeutici e può persino aiutare a personalizzare il trattamento per i portatori delle variazioni genetiche – sottolinea Loos – Mentre ci avviciniamo di qualche passo alla comprensione della biologia del perché alcune persone guadagnano o perdono peso più facilmente di altre, ulteriore ricerca su ciascuno dei geni identificati è necessaria per comprendere i meccanismi attraverso i quali agiscono».

Altre istituzioni coinvolte in questo studio includono l'Eli e l'Edythe L. Broad Institute del Massachusetts Institute of Technology e Harvard. Il sostegno finanziario per la collaborazione internazionale è stato fornito in parte dal National Institutes of Health.