Regione Piemonte: risparmiati 15 milioni sulla spesa per i farmaci

TORINO – Grazie ai farmaci generici le Regioni risparmiano sulla spesa sanitaria. È il caso del Piemonte, che annuncia nuovi risparmi per 15 milioni di euro annui per voce della Regione Piemonte sul costo della farmaceutica. I numeri del risparmio sono stati annunciati ieri pomeriggio dall'assessore regionale alla Sanità, rispondendo a una richiesta di chiarimenti arrivata durante la seduta della IV Commissione del Consiglio regionale.

Il colesterolo scende con il costo

Grazie alla riduzione del colesterolo, si riducono anche i costi. Il medicinale in questione è la rosuvastatina, usato per il trattamento della ipercolesterolemia e fino al 30 dicembre 2017 coperto da brevetto. Scaduto il brevetto, l'Aifa ha fissato con le aziende produttrici del farmaco 'generico' una riduzione del prezzo di circa il 75%, quale costo massimo di riferimento riconosciuto per tutte le confezioni uguali in composizione e dosaggio. Negli ultimi 12 mesi in Piemonte sono state erogate 646mila confezioni del medicinale, per una spesa totale a carico del Servizio sanitario regionale di 19 milioni di euro. La stima dei risparmi sulla base dei prezzi attuali è dunque di circa 15 milioni di euro all'anno.