Preoccupata per l’aumento di peso? Gli scienziati dicono che il grasso ti può salvare la vita

A nessuno di noi piace salire sulla bilancia e constatare di aver preso qualche chiletto di troppo. D’altro canto dopo le vacanze natalizie è davvero difficile rimanere indenni alle abbuffate. Ma secondo gli scienziati il peso – non realmente eccessivo – non è affatto un problema. Anzi, tutt’altro: potrebbe proteggere il nostro corpo da diverse malattie e, in alcuni casi, anche salvarci la vita da infezioni potenzialmente pericolose. Ecco perché.

Il grasso combatte le infezioni?

Lo avreste mai detto che il nostro più acerrimo nemico potrebbe trasformarsi in un fattore protettivo per la nostra salute? Alcuni ricercatori hanno fatto un esperimento: hanno provato a trasferire del grasso in un animale precedentemente esposto a un batterio nocivo. Hanno quindi esposto anche un altro animale, senza però trasferire del grasso corporeo. E il loro risultato è stato totalmente inaspettato: il grasso ha protetto il primo animale dalla pericolosa infezione, mentre il secondo no.

Cosa c’entra il grasso?

Gli scienziati hanno scoperto che le scimmie possiedono una grande quantità di cellule T all’interno del loro grasso corporeo e queste sembrano essere decisamente più attive di tanti altri organi. «Una volta esposti a un agente patogeno, aumentano la risposta immunitaria la volta successiva che lo incontrano», spiega Yasmine Belkaid autrice dello studio. Quindi le cellule che si trovano nel tessuto adiposo memorizzano in maniera migliore il tipo di patogeno. Ciò «significa che il tessuto grasso non è solo un serbatoio per le cellule della memoria, ma quelle cellule hanno anche una funzione potenziata», continua Belkaid.

Cellule di memoria

Queste cellule di memoria, secondo gli autori dello studio, sono particolarmente potenti perché possono nutrirsi del tessuto adiposo ricco di energia in cui sono immagazzinate. Ma non tutto il grasso è buono. Quando le persone arrivano all’obesità, infatti, la proporzione tra tessuto grasso e cellule immunitarie muta provocando infiammazione. «Tuttavia, avere del grasso è molto salutare», spiega Belkaid.

Potenziare le cellule

Il prossimo lavoro dei ricercatori sarà quello di effettuare diverse biopsie del tessuto adiposo umano. In questo modo potranno trovare una soluzione per aumentare la potenza di queste cellule. Ciò potrebbe portare a nuovi metodi per aumentare la risposta immunitaria del nostro corpo verso le infezioni, per trovare cure contro il cancro e nuovi vaccini.