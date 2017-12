Natale al top e senza stress con zenzero, cioccolato e frutta secca

ROMA – Il periodo prenatalizio in particolare, ma anche quello nel pieno delle festività, è spesso caratterizzato dallo stress: quello della ricerca del regalo 'perfetto', o della corsa all'ultimo minuto oppure dell'organizzazione degli interminabili pranzi e cene in famiglia o con amici, delle abbuffate che ne seguono e così via. Insomma, in un modo o nell'altro si rischia di andare in tilt. Per vivere questo periodo in serenità, senza appesantire la linea, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione e Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, autrice del libro 'La dieta dei biotipi', hanno elaborato un apposito decalogo, in collaborazione con Consulcesi Club, per vivere al meglio le festività.

Il decalogo

Di seguito il decalogo per vivere le festività senza stress, con un occhio al benessere.

1. Qualche portata in meno fa bene al girovita (e all'umore). Durante le feste mangiamo effettivamente troppo rispetto alle nostre reali esigenze; scegliamo, piuttosto, di dare più valore al cibo non eccedendo e non sprecandolo. Mangiare il giusto e prediligere la compagnia alle abbuffate, ci farà sentire meglio sia mentalmente che fisicamente.

2. No al digiuno pre-abbuffate. Inutile (e controproducente) digiunare prima delle abbuffate perché in tal modo il corpo avrà una voracità esagerata che farà accumulare tante scorte di grasso facendoci mangiare di più.

3. Acqua e limone per qualche golosità in più. Assaggiamo pure tutto ciò che ci aggrada e possiamo mangiare, senza abbuffarci con ogni portata e sorseggiando acqua e limone fra l'una e l'altra per favorire la digestione.

4. La cioccolata riscalda e fa dimagrire. Cioccolata e Natale, binomio indissolubile e persino salutare, soprattutto se scegliamo quella fondente e al peperoncino. Un quadratino per una pausa golosa ci scalderà e attiverà il metabolismo grazie al cacao che aiuta a dimagrire.

5. Zenzero, la spezia natalizia che fa bene. Lo zenzero ha ottime proprietà digestive, aiuta a migliorare l'assorbimento dei cibi. Favorisce la perdita di peso e il miglioramento dei marker di invecchiamento e stress.

6. Stop ai falsi miti sulla frutta secca. Mandorle, noci e nocciole sono immancabili protagoniste delle tavole imbandite per Natale, ma puntualmente vengono accusate di far ingrassare. La verità è che la frutta secca è ricca di sostanze nutrienti importanti, come vitamine, minerali, acidi grassi omega 3 e, se consumata nelle giuste quantità, aiuta a dimagrire perché dà un profondo senso di sazietà e di gratificazione del palato.

7. Non dimenticare le proteine. Anche durante le feste è importante continuare ad assumere la giusta quota proteica giornaliera, per esempio iniziando la giornata con le uova strapazzate.

8. Sì ai brindisi ma con moderazione. I tradizionali brindisi sono praticamente d'obbligo a Natale e Capodanno: l'importante è limitare le quantità di alcolici e ricordarsi di bere molta acqua, almeno due litri al giorno.

9. Muoversi! Anche a Natale. Per arginare le conseguenze degli stravizi festivi, è consigliabile fare almeno 15 minuti di attività fisica nei giorni in cui si mangerà di più.

10. Contro lo stress basta un No. Per ridurre lo stress tipico delle vacanze, è importante limitare gli obblighi tipici del periodo. Per esempio, dire di no a feste a cui non si vuole partecipare, o ridurre le tradizioni familiari se si ha bisogno di relax e riposo. Meglio, per rilassarsi, stilare una lista di cose da fare che piacciono: meditare, fare yoga e, perché no, allenarsi.