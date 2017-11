Fare sesso in inverno fa bene alla salute: 5 buoni motivi per divertirsi sotto le lenzuola

Ne abbiamo parlato in maniera approfondita in alcuni precedenti articoli: fare sesso è un ottimo metodo per mantenersi in forma sotto molti i punti di vista. Lo sport tra le lenzuola, infatti, aiuta il nostro cuore a essere più efficiente, mantiene la pressione arteriosa ai livelli corretti e, in più, ci consente di mantenere un peso corporeo ottimale. Ma secondo una sessuologa dell’Università La Sapienza, è importante non andare in letargo in inverno. Ci sono infatti cinque ottimi motivi per non spegnere l’eros. Ecco perché.

Il sesso in inverno fa bene alla salute

Lo sappiamo tutti: in estate – nonostante il grande caldo – siamo molto più desiderosi di divertirci. Sotto molti punti di vista. Sarà un po’ che l’abbigliamento ci invoglia particolarmente, che le lunghe giornate ci permettono di avere più tempo a disposizione… fatto sta che nei mesi caldi è molto più probabile trascorrere con il nostro partner del tempo tra le lenzuola. In inverno, invece, spesso il numero delle sessioni tende a diminuire. Ma è un vero peccato perché ci sono innumerevoli vantaggi per il nostro benessere.

Calo del testosterone

In inverno è probabile che il desiderio sessuale diminuisca anche a causa di un calo del testosterone. Ma non solo: il minor numero di ore di luce influenza in maniera negativa il nostro umore, donando poco spazio ai piccoli piaceri della vita. Infine il freddo, e tutti i vestiti che siamo costretti a indossare, ci mette un carico da 11.

Prima di tutto è importante piacersi

Il primo passo per invogliare il partner a fare sesso è quello di utilizzare strumenti di seduzione. Una donna, per esempio, potrebbe indossare un abito sexy, associato a una splendida lingerie – magari comprata per l’occasione. L’importante è imparare a piacersi e trasmetterlo all’uomo (o donna) che abbiamo vicino a noi. «Piacersi è un ottimo afrodisiaco. E se ci si piace davvero lo si comunica a chi ci sta accanto. Bisogna, inoltre partire dal presupposto che, per chi ci ha scelti, ammirare il nostro corpo nudo è fonte di enorme godimento. E non noterà certo il chilo di troppo o la smagliatura», ha dichiarato Chiara Simonelli, sessuologa dell’Università La Sapienza di Roma.

Usare i sensi

L’attivazione dei sensi è fondamentale durante un rapporto sessuale. Bisogna imparare a giocare con profumi, sapori e aromi. Anche se «tendenzialmente, uomini e donne hanno preferenze diverse. Gli uomini sono molto appagati dalla vista: per mantenere forte l’eccitazione hanno, infatti, bisogno di vedere. Le donne, invece, hanno molto sviluppata la parte uditiva. Quindi sentire la voce del proprio uomo è sempre molto eccitante».

I 5 motivi per cui bisogna fare sesso anche in inverno:

1) Potenzia il sistema immunitario: fare l’amore previene l’insorgenza di malattie da raffreddamento come raffreddore e influenza. Giocare tra le lenzuola, infatti, stimola la produzione di anticorpi.

2) Abbassa il colesterolo: prima che sia necessario assumere farmaci abbastanza forti come le statine, si può tentare di tenere sotto controllo il colesterolo con un bella sessione di sesso. Pare, infatti, che farlo frequentemente aiuti a contrastare quello «cattivo».

3) Ti mantieni in forma: il sesso è un vero e proprio sport e permette di bruciare fino a 200 calorie.

4) Rallenti l’invecchiamento: per avere una pelle più giovane e luminosa, pare sia sufficiente fare sesso per almeno 3 giorni alla settimana. In più anche i capelli ne beneficeranno.

5) Evita l’insonnia. Un po’ di sano sesso, infine, aiuta il corpo a rilassassi meglio e ad avere una migliore qualità del sonno.