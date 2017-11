Bambino autistico non viene invitato alle feste. Lo sfogo del papà su Twitter diventa virale

Quella che stiamo per raccontarvi non è una storia qualunque. È una triste vicenda accaduta a una famiglia normalissima, come tutte le altre. Un fatto che potrebbe coinvolgere – senza preavviso – qualsiasi genitore. Nonostante ciò l’ignoranza – o forse il timore dell’ineguaglianza – fa sì che molti bambini e adulti si allontanino da un bambino splendido, la cui unica colpa è quella di essere nato autistico. E nessuno ha mai tentato di fare il minimo sforzo per comprendere cosa si cela dentro il cuore e la mente di un bambino che non è diverso ma che, probabilmente, vede il mondo da un’altra prospettiva.

Un bambino di sei anni

Il suo nome è Reilly, ed è uno splendido bambino di sei anni. Secondo un commovente racconto del papà Shane su un Social Network, il piccolo è stato più e più volte oggetto di discriminazione. La sua vita, infatti, non è per niente semplice perché viene continuamente isolato a scuola e altrove. La sua storia viene raccontata dalla mamma Christine e dal padre in un blog dedicato. Dal primo istante di vita, i genitori di Newcastle non hanno dovuto scontrarsi con problematiche relative all’autismo, piuttosto contro la discriminazione della gente che viveva intorno a loro.

Mio figlio non ha la lebbra

I genitori, stufi di vedere il proprio figlio lontano dai suoi coetanei, decidono di scrivere un post su Twitter che ancor oggi fa eco nelle mentalità più chiuse e ristrette: «mio figlio ha l'autismo, non la lebbra. Ha sei anni e i miei cosiddetti amici non l'hanno mai invitato ai compleanni dei loro bambini. Nessuno di loro. Rifletteteci, avete idea di quanto possa essere doloroso?».

I commenti delle persone

Per fortuna non tutte le persone sono ottuse, ignoranti o źchiuse╗. In questo mondo vivono anche persone particolarmente empatiche che riescono a immedesimarsi nelle difficoltà e nelle diversità che ognuno di noi – nessuno escluso – porta dentro sé. Ed è così che al post del papà di Reilly hanno risposto milioni di persone riportando la loro commozione e la loro rabbia per ciò che è accaduto al piccolo Reilly.

Casi simili

Al post hanno risposto anche molti altri genitori di bambini autistici scrivendo di come anche loro hanno dovuto, da tempo, scontrarsi con questa forma di intolleranza sociale. «Abbiamo lo stesso problema con mio nipote perché nessuno lo invita alle feste», si legge nei commenti. «Abbiamo imparato a dimenticare quelli che dimostrano di non avere cura di loro, abbiamo trovato il nostro modo di divertirci», scrive un uomo. Ma ci sono testimonianze ancora più allarmanti: «ogni parola che leggo in questo post è vera. All’asilo ci hanno detto che gli altri bimbi non gradivano la presenza di nostro figlio e che quindi dovevamo riportarlo a casa».

C’è anche chi non può studiare

La vicenda rievoca alla memoria una storia di pochi mesi fa accaduta a Lanciano, in provincia di Chieti. La mamma di un ragazzo autistico, infatti, ha assistito a ben tre rifiuti da parte di tre istituti di scuola media. Il motivo è piuttosto semplice: il ragazzo era autistico. «Mi hanno chiuso la porta in faccia, dicono che hanno già troppo bambini disabili nelle prime», ha dichiarato la donna ai carabinieri e al Sindaco del paese. Eppure, gli articoli 33 e 34 della Costituzione, recitano: «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».