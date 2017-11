Bimba morta per la malaria, Lorenzin: Sofia contagiata in ospedale

MILANO – La piccola Sofia di Trento, morta per malaria potrebbe essere stata contagiata in ospedale. «Almeno dai risultati del primo report che abbiamo avuto, il contagio fuori dall'ospedale lo escluderei». A dirlo è il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a proposito del caso di Sofia, la bambina di 4 anni morta per malaria lo scorso settembre agli Spedali Civili di Brescia dove era stata trasferita da quello di Trento. «Io avrò la relazione completa nei prossimi giorni, perciò non posso dire di più, però mi sento di escluderlo almeno da questi primi contatti anche informali che ho avuto – ha precisato il ministro – Il contagio è avvenuto all'interno dell'ospedale, però aspettiamo che ci sia la relazione completa e poi le autorità competenti prenderanno le dovute misure». Tuttavia, ha sottolineato la Lorenzin, «nella tragedia, perché di questo si tratta, possiamo escludere il fatto che corriamo un rischio malarico in Italia e questa è un'ottima notizia per il Paese». Ai cronisti che le chiedevano dunque se potesse essersi trattato di un errore commesso all'interno dell'ospedale il ministro ha risposto: «Questo è uno dei fattori allo studio, però adesso non posso esprimermi su questo».