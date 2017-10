Halloween in allegria. Per non rovinarsi la festa, i suggerimenti per grandi e piccini

BIRMINGHAM – Tutti vogliono divertirsi a Halloween, specie i bambini. Ma anche gli adulti oggi sono attirati da questa festa ‘importata’ da qualche anno e che sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese. I genitori, poi, vogliono essere certi che i propri bambini possano passare una festa in tutta serenità e divertimento. Ma dato che i pericoli sono sempre in agguato, ecco i consigli degli esperti per evitare spiacevoli sorprese – oltre ai dolcetti.

Molte questioni da prendere in considerazione

Riferendosi alla festa di Halloween, il dottor David Schwebel psicologo dell’Università dell’Alabama (Usa) spiega che «Ci sono molte diverse questioni di sicurezza da prendere in considerazione, come per esempio assicurarsi che i bambini non facciano tardi in assenza di supervisione. Dovrebbe essere un momento divertente per famiglie e amici, ma anche la sicurezza è importante. I genitori devono prendere in considerazione la sicurezza insieme a molti fattori, come strade, sculture di zucca e caramelle. Non da meno è il trucco, poiché in questo campo spesso si commettono degli errori. Gli occhi, poi, sono tra quelli che più subiscono danni per manovre improprie o trucchi mal fatti o, peggio ancora, con l’uso di lenti a contatto decorative che più volte hanno danneggiato la vista sia di bambini che adulti. Per cui gli esperti ne sconsigliano caldamente l’uso. In un comunicato stampa, l’Università dell’Alabama riporta un avvertimento dell’UAB Callahan Eye Hospital’s Shilpa Register, che ricorda come Halloween possa essere un momento in cui la sicurezza degli occhi è spesso trascurata. «Il make-up da costume è diventato trendy negli ultimi anni, ma ricorda di testarlo in un piccolo punto prima di confermare che non ci sono reazioni allergiche – si legge nel comunicato – L’US Food and Drug Administration raccomanda il trucco piuttosto che le maschere, che possono bloccare la vista del bambino. Inoltre, troppo spesso vediamo pazienti che acquistano lenti a contatto decorative in negozi di bellezza o stazioni di servizio, che possono provocare lesioni o anche cecità».

Il pericolo lenti a contatto

Occhi da demoni o da strega, si possono ottenere proprio per mezzo di particolari lenti decorative. Ma attenzione, anche se fanno il loro effetto figurativo, possono per contro avere effetti dannosi – anche gravi – per gli occhi. Secondo Andrew Pucker, professore presso la School of Optometry, è stato stimato che oltre 1.000 visite al Pronto soccorso all’anno sono associate a lenti a contatto decorative. «Dobbiamo lavorare per prevenire le lesioni dovute a lenti a contatto decorative, educando i nostri pazienti sui potenziali rischi per la salute associati all’uso improprio di lenti, che spesso poi non sono sicure – ha dichiarato Pucker – Nel complesso, dobbiamo sollecitare i nostri pazienti a usare il buonsenso e fare scelte sicure mentre si stanno divertendo duranrte la festa di Halloween».

I consigli per un halloween in sicurezza

Il dottor Schwebel, insieme al dottor Pucker e il Register offrono questi suggerimenti per chi vuole festeggiare Halloween in sicurezza e chi vuole rendere Halloween divertente e sicuro per i propri figli:

Jack-o’-lantern la zucca decorata

Gli adulti possono insegnare ai figli più grandi a tagliare lanterne e candele chiare. bambini più piccoli possono cavare i semi e disegnare disegni sulle zucche con uno stencil.

Camminate in sicurezza

Guardate a sinistra, a destra ea sinistra, quando attraversate, e continuate a guardare mentre attraversate. Non correre dall’altra parte della strada.

Camminate sempre sui marciapiedi o sui sentieri

Se non c’è un marciapiede, percorrere percorsi diretti riducendo al minimo l’attraversamento stradale. Mettete da parte i dispositivi elettronici (telefonici ecc.) e tenete le teste in alto, tenendo in considerazione i rischi del potenziale comportamento distratto del pedone.

Costumi

Assicurarsi che i costumi siano adatti per evitare problemi, disagi e cadute.

Invece di usare maschere, meglio utilizzare il trucco per il viso per evitare di bloccare la visione del bambino. Bisogna tuttavia sapere che le ciglia finte e il trucco per i costumi possono irritare gli occhi. Non acquistare lenti a contatto decorative presso i negozi di bellezza o le stazioni di servizio; consultare un ottico o un oftalmologo se questo è il proprio desiderio.

Non esagerare con i costumi spaventosi per e quando ci sono bambini più piccoli. I bambini piccoli possono essere sensibili a cose sconosciute e che fanno loro spavento.

Decorare costumi e borse con nastro adesivo riflettente o adesivi e, se possibile, scegliere colori chiari. Evitare gli accessori taglienti, o borchie che potrebbero causare lesioni corporee.

Consigli per gli automobilisti

Rallentare e essere particolarmente attenti nei quartieri dove ci sono festeggiamenti. Fare attenzioni agli incroci e alla presenza di bambini alle intersezioni. Tenere il piede pronto sul freno. Ricordare le ore in cui più facilmente ci sono bambini in giro in costume, come quelle tra le 17:30 e le 21:30. Evitare la distrazione durante la guida.

Dolcetti e caramelle

Cercate e ispezionate tutti dolcetti e le caramelle che i bambini possono aver raccolto in giro. Ogni pezzo di caramelle aperto dovrebbe essere gettato via. Attenzione ai pericoli di soffocamento con i bambini piccoli.