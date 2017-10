Giornata mondiale delle malattie reumatiche, la Sir: «5 milioni gli italiani colpiti ma troppe diagnosi arrivano tardi»

ROMA – Sono ben 150 i disturbi reumatici che affliggono gli italiani, e che minano seriamente la qualità di vita. Le malattie reumatiche, di cui oggi si celebra la Giornata Mondiale, colpiscono almeno 5 milioni di italiani ma, come ricorda la SIR (Società Italiana di Reumatologia), troppe diagnosi arrivano tardi. La Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche (World Arthritis Day), oltre a ricordare l’incidenza della malattia, si prefigge anche di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza dei cittadini, e insegnare ai pazienti l’importanza di segnalare tempestivamente i sintomi delle patologie al proprio medico in modo da riuscire a trattarle nei modi e nei tempi adeguati.

L’edizione 2017

Il claim dell’edizione 2017 che si celebra in 5 continenti è ‘Don’t Delay Connect Today’ e le varie iniziative organizzate nel nostro Paese sono promosse dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR) insieme ad alcune associazioni di pazienti. «Il primo passo nella gestione di una patologia è imparare a riconoscerne i sintomi», sottolinea il prof. Mauro Galeazzi Presidente Nazionale della SIR che oggi interverrà al convegno ‘Le Malattie Reumatologiche e i 21 Sistemi Sanitari Regionali’ organizzato presso il Senato dalla Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR).

I segnali delle malattie reumatiche

«Persistenti dolori articolari e muscolari, spossamento e stanchezza, rigidità, ansia e depressione sono i principali segnali di quasi tutti i disturbi reumatici – spiega il prof. Galeazzi – Chi ne soffre deve rivolgersi immediatamente a uno specialista, ma questo non sempre avviene. Per esempio la fibromialgia nel 75% dei casi non viene riconosciuta, e in media la diagnosi arriva dopo cinque anni dall’insorgenza. E’ una sindrome muscolo-scheletrica spesso confusa con il semplice mal di schiena, ma in realtà rappresenta un problema ben più serio e grave che deve essere affrontato con cure specifiche».

Le iniziative

A corollario della Giornata Mondiale l’APMAR promuove l’evento #diamoduemani. Domenica 15 ottobre a Roma, in Piazza di Spagna, saranno allestiti tre stand tematici per far comprendere a tutti cosa si prova a ‘convivere’ con una malattia reumatologica. «Siamo lieti di partecipare e dare il nostro contributo a questa iniziativa – aggiunge il prof. Galeazzi – Informazione e prevenzione sono, infatti, due ottime armi a nostra disposizione contro delle patologie che sono destinate a crescere di pari passo con l’aumento dell’età media della popolazione. Tuttavia sono sottovalutate da parte dei cittadini nonostante la loro grande diffusione. Solo l’artrite e l’artrosi interessano il 16% della popolazione residente nel nostro Paese e rappresentano le due patologie croniche più diffuse dopo l’ipertensione. L’osteoporosi invece colpisce un italiano su tre con più di 75 anni – prosegue l’esperto – In occasione della Giornata Mondiale vogliamo sensibilizzare anche le Istituzioni. Un’altra sfida da vincere è favorire il più possibile l’accessibilità alle cure da parte dei pazienti. Bisogna istituire un fondo nazionale per i farmaci biologici in reumatologia perché grazie a queste terapie possiamo contrastare in modo efficace malattie gravi e invalidanti come il lupus eritematoso, l’artrite reumatoide o le artriti croniche infiammatorie».