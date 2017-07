Spermatozoi umani in crollo: il pianeta si estinguerà presto?

GERUSALEMME - Se la vita umana è nelle mani di quei minuscoli pesciolini che chiamiamo spermatozoi fra un po’ di tempo il nostro pianeta sarà a rischio estinzione. Non si tratta di una delle solite profezie mal interpretate ma, ahimè, di un dato di fatto. In pochi anni la fertilità maschile è stata messa a dura prova scendendo vertiginosamente a un minimo storico. Ecco i drammatici dati pubblicati su Human Reproduction Update.

Fertilità maschile in calo

In poco più di trent’anni la fertilità maschile ha subito un crollo. E non si tratta di una lieve diminuzione della conta degli spermatozoi. Secondo i ricercatori dell'Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community, se la situazione non cambia entro pochi decenni la razza umana potrebbe scomparire dalla faccia della terra. E – aggiungiamo noi - se si prendono in esame certi soggetti, non sarebbe poi così un dramma.

Lo studio

I dati analizzati dagli scienziati hanno interessato uomini di diverse nazionalità proventi dai paesi europei, dall’Australia, dal Nord America e dalla Nuova Zelanda. Dal 1973 al 2011 la situazione sembra essere precipitata. In soli 37 anni si è assistito a un calo del 52,4% della concentrazione dello sperma. E quasi del 60% della conta spermatica totale – ovvero della concentrazione degli spermatozoi nel volume totale. La sostanza è che ci sono tanti – troppi – uomini sterili.

Un allarme sanitario

«Questi risultati devono essere considerati come un urgente allarme per le autorità sanitarie e i ricercatori di tutto il mondo per individuare le cause di questo ripido declino, onde attuare misure preventive», ha spiegato Hagai Levine, primo autore dello studio. Tra i vari fattori che possono incidere sulla fertilità maschile ricordiamo l’esposizione a sostanze inquinanti, un’alimentazione scorretta, l’obesità, il fumo e il compagno di vita di ogni essere umano: lo stress.