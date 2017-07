Liscia o gassata? Meglio liscia, l’acqua frizzante fa ingrassare

ROMA – Al ristorante, e non solo, è facile che venga chiesto se l’acqua la si vuole liscia o gassata. La scelta spesso dipende dai gusti o dalle abitudini. Ma se si vuole tenere sotto controllo il proprio peso, allora la scelta pare dovrebbe ricadere su quella liscia, o naturale.

Colpa dell’ormone

Secondo i ricercatori dell’Università di Birzeit nella Cisgiordania palestinese, l’acqua frizzante (o gassata) agirebbe in modo negativo sull’ormone della fame. L’aumento della secrezione dell’ormone grelina, fa mangiare di più e, pertanto, ingrassare. Ecco quanto scoperto nel loro studio su modello animale, pubblicato sull’European Journal of Gastroenterology and Hepatology.

Più frizza più ingrassi

I ricercatori hanno osservato come i roditori che bevevano acqua frizzante mangiassero in media il 20% in più rispetto a quelli che bevevano acqua naturale. Alla fine, i topi che avevano bevuto l’acqua gassata erano ingrassati, sempre rispetto a quelli che avevano bevuto l’acqua liscia. Lo studio dice che l’acqua gassata aumenta un ormone della fame chiamato grelina, che rende le persone mangiano più di quanto sarebbe altrimenti.

Anche nell’essere umano

Un’ulteriore indagine, estesa agli esseri umani, ha rivelato che coloro che avevano bevuto acqua frizzante a colazione, dopo un po’ presentavano livelli di grelina nel sangue 6 volte maggiori, rispetto a chi aveva bevuto acqua naturale. Anche se i ricercatori non hanno dimostrato una relazione causa/effetto è evidente la differenza nella produzione dell’ormone della fame. Infine, sebbene l’acqua frizzante possa avere questo effetto, gli esperti ricordano che è comunque sempre meglio che non bere bibite gassate e zuccherate. Senza contare che un precedente studio giapponese aveva invece mostrato come bene acqua gassata ‘riempisse’ di più lo stomaco e quindi inducesse a mangiare meno. Quale sarà la verità? Come a volte accade, neanche gli scienziati lo sanno.