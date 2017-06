Coca Cola richiamata dal Ministero della Salute per rischio contaminazione

ROMA – Ancora richiami di prodotti alimentari. Questa volta tocca alla famosa Coca-Cola. Il provvedimento, preso dall’azienda stessa, è stato comunicato dal Ministero della Salute attraverso il portale dedicato.

Il lotto incriminato

A essere stato oggetto del ritiro dal mercato a scopo cautelativo è il lotto L170329863M con scadenza 28/09/2017. Il motivo del richiamo è «il rischio di presenza di allergeni» non dichiarati. La bevanda sottoposta a richiamo è in bottiglie da 1,5 litri e prodotta da Coca Cola HBC Italia Srl con sede dello stabilimento a Marcianise (CE).

Non conformità

Nella nota è spiegato che il motivo del ritiro è nello specifico una «non conformità di produzione. Il contenuto della bottiglia ha un sapore molto sgradevole, un aspetto molto denso e livelli concentrati di caffeina, acido fosforico e solfiti».

Chi avesse già acquistato le bevande del lotto sottoposto a richiamo è invitato a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso del prezzo d’acquisto.