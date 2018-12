Ricetta antipasti di Natale e Capodanno: tomini in gabbia alle erbe con speck e zenzero

Ed ecco un’altra ricetta per le giornate di festa. Come per le ricette precedenti, anche questa oltre a essere riproposta in versione salutare è anche molto semplice e veloce da preparare. Si può preparare anche alcune ore prima e metterla dieci minuti in forno all’ultimo momento. Ecco tutti gli step per realizzare i tomini alle erbe, zenzero e speck.

Ingredienti

4 tomini del tipo paglierina

4 fette di speck

1 foglio di pasta sfoglia da 250 g

Erbe Za’atar essiccate (miscela di erbe aromatiche)

Rizoma di zenzero

Sale alle erbe

Primo step: taglia i tomini e pulisci lo zenzero

Il primo step è semplicissimo: è sufficiente tagliare i tomini a metà, metterli tutti su un tagliere e pulire lo zenzero. Per farlo usa un pelapatate o un coltellino affilato per eliminare la pellicina esterna.

Preparazione dei tomini (Diario Salute)

Secondo step: condisci i tomini

A questo punto grattugia finemente il rizoma di zenzero su tutti tomini. Poi farciscili con una fettina di speck ciascuno, ripiegandola a metà.

Condimento dei tomini (Diario Salute)

Terzo step: chiudi i tomini

Ora non ti resta altro da fare che chiudere i tomini, lasciando il ripieno al centro, e incidere la pasta sfoglia. Devi ottenere quattro riquadri. Ora posiziona un tomino su ogni quadretto.

Chiudere i tomini (Diario Salute)

Quarto step: aggiungi le erbe aromatiche

Prima di procedere con la chiusura del tomino, aromatizzalo con lo Za’Atar. Se non lo trovi, va benissimo una miscela di erba aromatiche miste a sesamo bianco. Ora prendi due angoli della pasta sfoglia e uniscili al centro del tomino. Fai lo stesso con gli altri due angoli. Ne deve risultare un fagottino ben chiuso.

Aggiungere le erbe aromatiche ai tomini (Diario Salute)

Quinto step: inforna per dieci minuti

Siamo arrivati all’ultimo step: olia leggermente il tomino e salalo in superficie con un pizzico di sale alle erbe. Ora inforna una decina di minuti a 200 gradi Centigradi. Et voilà: il tomino è pronto. All’interno deve rimanere cremosissimo e ben sciolto.