ORBETELLO - «Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Virginia Raggi a un secondo mandato da sindaco di Roma. Noi non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la Capitale e occorre ora dare voce alla città». Lo ha detto il segretario del PD, Nicola Zingaretti, nella conferenza stampa ad Orbetello.

