ROMA - «Ho sentito parole tipo tradimento, oltraggio agli italiani, addirittura sequestro del voto. Mi chiedo se la nostra Costituzione esiste ancora o è stata stracciata. Non cambierà la realtà dei fatti. Questa è una grande mistificazione». Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica in Aula alla Camera dei deputati nel giorno in cui il Governo chiede la fiducia.

