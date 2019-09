Scontro Lega-Conte in Aula, lui: «Irresponsabili» e i Deputati gli urlano «Buffone!»

ROMA - Corrida e cori da stadio in aula a Montecitorio all'inizio della replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha iniziato lancia in resta contestando alla Lega tutte le accuse rivolte nei confronti suoi ed M5s nel corso degli interventi per il cambio di maggioranza e la nuova alleanza con il Pd.

Cori ritmati dai banchi del Carroccio

«Traditore-traditore». «Buffone- buffone». «Mai con il Pd-mai con il Pd« sono i cori ritmati dai banchi del Carroccio. Richiamati di continuo dal presidente della Camera Roberto Foco che ha richiamato all'ordine in particolare i deputati del Carroccio Borghi e Ferrari. «I cori da stadio - ha tuonato Fico - non si addicono al Parlamento. Avete il dovere di far proseguire il presidente del Consiglio. I vostri concetti sono chiari. Ma non potete comportarvi così».