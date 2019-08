Salvini: «Iva non aumenta se si vota a ottobre»

ROMA - «La via maestra è chiedere ai nostri datori di lavoro, che sono i cittadini italiani. L'Iva non aumenta se si vota a ottobre». Lo afferma Matteo Salvini in Senato. «La libertà consiste non nell'avere un buon padrone, ma nel non aver nessun padrone. Non voglio la catena lunga come i cagnolini, non voglio catene. Punto. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo, e non mi va che ogni nostra decisione debba dipendere dall'Unione Europea. Abbiamo in testa un'Italia che non cresce dello 0 virgola, ma un'Italia che merita libertà, che merita giustizia, quella vera, con 60 milioni di innocenti non 60 milioni di colpevoli».

