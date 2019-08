ROMA - Ho «la grande forza di essere un uomo libero, che vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani. In quest'aula ci sono donne e uomini liberi e uomini e donne meno liberi: chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è uomo o donna libero. E' il sale della democrazia». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo in aula al Senato.

