Dl sicurezza, Salvini: «Stupisce che Fico abbia bloccato emendamenti»

ROMA - «Mi stupisce che Fico stia bloccando 8 emendamenti al dl sicurezza in molti casi cofirmati da Lega e M5s per migliorare vita di poliziotti e Vigili del Fuoco: straordinari, buoni pasto, manutenzione delle sedi, vestiario e uniformi, assunzioni di personale della Polizia locale. Mi auguro che non ci sia una parte dei M5s che tifa per l"anti-polizia'». Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

Non è un dispetto a Salvini, sono proposte già finanziate

«Emendamenti da accettare entro oggi al decreto Sicurezza, non al decreto minestrina... Chi più dei poliziotti, dei vigili del fuoco della polizia locale? Chiedo al grillino Fico, perché no? Non è un dispetto a Salvini, sono proposte già finanziate. Non è un favore a Salvini, alla Lega, al sovranismo, all'idea securitaria, stiamo parlando di buoni pasta e divise... Perchè questi no, non li capisco: spero diventino dei sì, spero sia stata distrazione o confusione...».