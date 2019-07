Alex forza il blocco, Fratoianni: «Basta con la sporca guerra di Salvini contro chi salva vite»

ROMA - «L'unica cosa che fa schifo, oltre alle dichiarazioni dell'on. Meloni contro Palazzotto, è che ci siano ancora oltre 40 migranti e l'equipaggio di nave Alex, costretti a stare su un'imbarcazione del tutto inadatta a numeri di questo tipo, in condizioni igienico-sanitarie molto gravi e in continuo peggioramento». Lo afferma in una nota Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. «Sono attraccati al molo di Lampedusa e non li fanno scendere. E questa - ha aggiunto - è un'autentica vergogna».