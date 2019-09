La rivelazione di Nicola Zingaretti: «Renzi mi ha annunciato scissione con un WhatsApp»

ROMA - «Ovviamente no» Matteo Renzi non ha avvertito il segretario del Pd Nicola Zingaretti della scissione prima della nomina di ministri e sottosegretari renziani al governo. Lo rivela a L'Intervista su Sky Tg24 lo stesso Nicola Zingaretti. «Io ho ricevuto un WhatsApp quando la decisione era già presa» ha aggiunto. Ministri e sottosegretari quando l'hanno avvertita che cambiavano partito? «Mai» ha risposto. «Non è che pretendevo telefonate, il problema sono gli italiani, spiegare alle persone questo passo», ha concluso.

«Finita stagione sgambetti e veti tra leader»

«E' finita la stagione degli sgambetti, dei veti e dell'odio tra leader al Governo», c'è un «premier indicato dai 5 Stelle ma che noi sosteniamo» e «i risultati si vedono: in un'asta di titoli di Stato l'Italia ha risparmiato 900 milioni di euro. Faremo di tutto per lasciare alle nostre spalle la stagione del litigio permanente, tutti gli sforzi per concentrarci su lavoro, abbassamento delle tasse e svolta green» ha aggiunto. «Le differenze ci sono ma non possiamo vivere guardando solo agli interessi dei partiti che sono al governo» ha concluso.

«Tassa su voli? Decide il governo»

Tasse su voli aerei per ambiente e ricerca? «Chi mette le tasse lo decide un governo e un ministro del Tesoro. Sicuramente è giusto adottare politiche che mettono al centro la scelta green. Sarà il governo a capire come introdurre queste politiche in Italia». Lo ha detto il segretario del Pd commentando le proposte sul tema e la svolta green portata avanti dal governo tedesco. «Copia incolla o la carta carbone lo fanno i paesi che non hanno una cultura politica, sì all'idea» ma poi va declinata ed elaborata, ha aggiunto. «Questo governo non farà scattare l'Iva e si è impegnato ad abbassare le tasse» ha ribadito Zingaretti.