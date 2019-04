Zingaretti: «Salvini sta distruggendo l'Italia»

ROMA - «Salvini sta distruggendo l'Italia. Da quando governa c'è meno lavoro, ci sono più debiti, non c'è più crescita, ci sono più insicurezza e illegalità. Difende solo il suo partito imbarcando di tutto e non difende certo gli Italiani, più indebitati e isolati nel mondo. Ora vuole l'impunità quella classica dei potenti. Questa è la verità. Ma lo fermeremo unendo l'Italia onesta che lavora e che produce. Uniti per amore dell'Italia». E' quanto scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Laforgia: Maggioranza unita dal potere

«Uniti dal potere, divisi sulle cose da fare. L'Italia merita di più di questo teatrino». Così su Twitter il senatore di èViva (gruppo misto-LeU) Francesco Laforgia commenta le polemiche interne alla maggioranza di governo.