Dieta detox delle feste: ecco il decalogo salva linea

Avete già stilato la lista delle portate? Siete preparati per le enormi abbuffate in onore del Natale? Se tutto è già pronto e ormai con la testa siete già al fatidico 25 dicembre, è importante che conosciate alcune regole fondamentali. Vi aiuteranno a evitare di vedere la vostra pancetta lievitare come un pandoro. Ecco il decalogo salva linea consigliato dagli esperti a Adnkronos Salute.

Regola numero uno: recuperare

E’ concesso a tutti qualche strappo alla regola: quindi niente paura se il giorno di Natale e quello di Capodanno assaporate tutte quelle delizie che durante il resto dell’anno vedete solo in foto. Però bisogna anche imparare a sapersi fermare. I giorni successivi, infatti, è essenziale riprendere una dieta a contenuto calorico medio-basso. «Generalmente, a fronte di una dieta regolare, uno strappo una tantum accelera il metabolismo con il rischio minimo di qualche etto in più. L’importante è recuperare nei giorni a seguire e osservare delle semplici regole per limitare i danni», spiega ad Adnkronos Salute Patrizio Tatti, diabetologo, endocrinologo e responsabile del Centro per lo studio e il trattamento dell’obesità e dei disturbi dell’alimentazione dell'Ini-Istituto Neurotraumatologico Italiano.

Meglio evitare le frustrazioni

Cercare di non mangiare durante le feste natalizie quello che gli altri ingurgitano a dismisura davanti ai nostri occhi non serve a nulla, anzi, potrebbe addirittura essere deleterio. Piuttosto meglio limitare la quantità nel tempo. «Non è la grande mangiata di uno o due giorni a creare un problema per il nostro peso. In questo caso l’organismo tende a bruciare le calorie in eccesso e a rimanere stabile, cosa che non accade quando si inizia a magiare di più poco per volta. Inoltre la frustrazione non paga, quindi è bene godere dei piaceri gastronomici del Natale, facendo sempre attenzione a quanto e cosa mangiamo. Non bisogna esagerare con le calorie e non bisogna nutrirsi solo di carboidrati, che stimolano il metabolismo molto meno di quanto non facciano le proteine. E ancora, è importante non avere costantemente il cibo sotto gli occhi, evitare di mangiare gli avanzi il giorno dopo, e fare la spesa per la cena considerando il numero degli invitati evitando acquisti in sovrabbondanza», continua Tatti ad Adnkronos.

Il decalogo salva linea

Affinché non ci sia il rischio di sbagliare e pentirsi subito dopo le feste – arrivando magari a seguire diete drastiche – è importante tenere a mente il seguente decalogo che ci aiuterà a mantenere la linea:

1- Conta le portate. A detta degli esperti, il numero perfetto delle portate è il 3. Meglio dare la priorità ai secondi e i contorni, specie se sono a base di verdure. D’altro canto gli antipasti andrebbero evitati, perché si finisce con l’introdurre più calorie tra uno spizzico e l’altro.

2- Riduci i carboidrati. Si sa che il vero peccato di gola sono gli zuccheri: stimolando la secrezione di insulina, viene infatti facilitata la deposizione di grasso nei tessuti. Per ridurre al minimo il consumo è consigliabile impiattare dolci e pasta in un piatto di colore scuro: secondo alcune ricerche questo semplice escamotage farebbe perdere un bel po’ di appetito.

3- Poca frutta e pochi dolci. Pandoro, panettone e torrone dovrebbero essere ridotti all’osso. Quindi va bene l’assaggio ma niente bis. Qualche cucchiaiata in più è permessa con le creme che, seppur hanno molte calorie, generalmente contengono meno zuccheri.

4- Evita l’alcol. Gli alcolici contengono molte calorie e, in più, provocano ritenzione idrica. Quindi meglio evitarli o limitarli al solo brindisi.

5- No al digiuno. È inutile arrivare al cenone completamente a digiuno: anzi, si rischia di avere il doppio della fame e mangiare molto di più.

6- Niente avanzi. A chiunque verrebbe voglia di spizzicare gli avanzi del cenone o del pranzo di Natale, il giorno seguente. Così facendo, però, si continua per più giorni a seguire una dieta eccessivamente calorica. Perciò, meglio evitare.

7- Tavola vuota. Più alimenti portiamo in tavola più mangiamo. Quindi, l’ideale è portare una portata alla volta e poi rimettere il tutto in un’altra stanza. In questo modo non c’è il rischio di desiderare il bis.

8- Lascia a casa la carta di credito. Quando vai al supermercato, porta i contanti invece che la carta di credito. In questo modo acquisterai solo gli alimenti segnati nella lista ed eviterai pasti troppo abbondanti.

9- Limita il sale. Ridurre la quantità di sale significa diminuire il rischio di gonfiore e ritenzione idrica

10- Bevi tanto. Infine, ricorda che l’acqua è il più importante diuretico che, in più, aiuta a smaltire gli eccessi delle feste.