La Fiat 500X si aggiorna con il Model Year 2018

TORINO – Da oggi Fiat 500X si aggiorna con una serie di novità estetiche e tecnologiche che le consentiranno di essere ancora protagonista non solo in Italia, dove detiene la leadership del segmento, ma anche in Europa dove si attesta tra le cinque vetture più vendute della sua categoria. Mantenendo invariato il suo prezzo, gamma Fiat 500X da 15.700 euro con finanziamento MenoMille, il Model Year 2018 presenta diverse innovazioni tra cui spicca la disponibilità sull’intera gamma, a partire dall’allestimento Pop Star, del sofisticato sistema Uconnect HD Live con schermo touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici. Il sistema offre Apple CarPlay, il modo più intelligente e sicuro di utilizzare il proprio iPhone a bordo. Anche Android Auto è compatibile con il sistema Uconnect HD Live. Si completa così l’offerta di questa funzionalità su tutta la famiglia 500. Con il debutto della Fiat 500X MY18, la raffinata livrea Bronzo Donatello e l’accattivante Verde Alpi Opaco, finora esclusivo della serie speciale S-Design, diventano disponibili sull’intera gamma. A queste novità estetiche si affiancano le due differenti anime di Fiat 500X: quella cittadina, definita Urban Look e declinata negli allestimenti Pop, Pop Star e Lounge; e quella più crossover, denominata Cross Look con le versioni Cross e City Cross, in linea con il 500 family feeling inaugurato con la nuova 500L. Infine, l'irrinunciabile possibilità di personalizzazione del modello diventa oggi ancora più ampia, grazie alla disponibilità di numerosi e specifici Pack.

Ancora più connessa

Fiat 500X Model Year 2018 propone il sistema di ultima generazione Uconnect con schermo touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici, al quale è possibile integrare il proprio smartphone. In particolare, il sofisticato dispositivo si caratterizza per l’interfaccia Bluetooth con vivavoce, lo streaming audio, il lettore di Sms e il riconoscimento vocale, le porte Aux e Usb con l’integrazione di iPod, i comandi al volante. A richiesta, si aggiungono la telecamera di parcheggio posteriore (di serie su allestimenti Lounge e Cross) e il nuovo sistema integrato di navigazione TomTom 3D. Inoltre, il cliente sarà sempre connesso con i servizi Uconnect Live. Scaricando l'applicazione gratuita Uconnect Live dall'App Store o dal Google Play Store sul proprio smartphone, Uconnect Live offre musica in streaming con Deezer e TuneIn, news grazie a Reuters, navigazione connessa con TomTom Live e la possibilità di restare sempre in contatto con gli amici grazie a Facebook Check-In e Twitter. Inoltre risparmio, ecologia e controllo ovunque il cliente vorrà andare con eco:Drive e my:Car. Il sistema UConnect è disponibile con il sistema Apple CarPlay. Apple CarPlay permette al guidatore di utilizzare intuitivamente il proprio iPhone in auto, in modo smart e sicuro. In dettaglio, Apple CarPlay integra perfettamente l'iPhone con il display e i controlli nativi dell'auto. Ora gli utenti possono effettuare chiamate, accedere alla propria musica, mandare e ricevere messaggi, avere indicazioni stradali ottimizzate secondo le condizioni del traffico, e molto altro ancora rimanendo concentrati sulla strada. Android Auto fornisce informazioni utili al guidatore e le organizza in semplici schede che compaiono solo quando sono necessarie. Questa funzionalità permette di accedere a: Google Maps con sistema di navigazione guidata vocale, informazioni sul traffico in tempo reale, indicatore di corsia; Google Play Music e molti altri servizi musicali; la possibilità di effettuare o ricevere chiamate e inviare messaggi mentre tieni le tue mani sul volante e gli occhi sulla strada. I concessionari Fiat saranno aperti nei fine settimana: 14-15 ottobre, 21-22 ottobre e 28-29 ottobre.

Il cruscotto della Fiat 500X Model Year 2018 (Fiat)