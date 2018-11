PALERMO - Alessandro Scavone 44 anni, era consigliere comunale a Salemi per il «Partito della rivoluzione», lista di Sgarbi. Imprenditore agricolo, era su una jeep per cercare di soccorrere un amico benzinaio quando è stato sbalzato dall’abitacolo dalle acque del San Leonardo in piena. Questo il ricordo di Vittorio Sgarbi.