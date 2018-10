VENEZIA - In queste immagini aeree la difficile situazione in Veneto con le inondazioni causate dalla piena del fiume Piave. Allerta massima anche per l'Adige; le previsioni parlano di una portata di 1.900 metri cubi al secondo, quasi prossima ai massimi storici. La Prefettura di Verona è stata informata dalla Protezione Civile regionale che per motivi di sicurezza occorre monitorare attentamente il fenomeno. La cittadinanza delle zone interessate è stata invitata a non mettersi in condizioni di rischio, evitando le zone indicate a rischio di esondazione.