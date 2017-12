Rocco Siffredi: «Se Berlusconi mi chiama pronto a candidarmi domani»

ROMA - Rocco Siffredi è pronto a candidarsi per le prossime elezioni fra le fila di Forza Italia. L'attore e regista porno, intervistato a La zanzara su Radio24, ha ribadito la sua stima verso Silvio Berlusconi e ha detto che nel caso il Cavaliere gli chiedesse di scendere in campo lui sarebbe ben disponibile a farlo. «Candidarmi con Berlusconi? Domani! Mi candiderei subito per lui. Il presidente è il numero uno da sempre», ha detto Siffredi per rispondere alla domanda del conduttore Giuseppe Cruciani.