Meloni: «Facciamo la rivoluzione del presepe»

ROMA - «Ho deciso di fare il Presepe quando non lo fa più nessuno, quando nelle scuole dicono che non si può fare perché offende chi crede in un’altra cultura. Continuo a chiedermi come possa un bambino che nasce in una mangiatoia o una famiglia che scappa per difenderlo, offendere qualcuno. Come possa offendere qualcuno la mia cultura. Proprio non me ne faccio una ragione: che si creda in Dio oppure no, in questo simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la mia civiltà. Quello che io sono è in questo simbolo: io credo nel rispetto, nella laicità dello Stato, nella sacralità della vita, nella solidarietà perché me lo ha insegnato questo simbolo». Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel video «2 minuti con Giorgia» su Facebook.

La rivoluzione del presepe

«Io voglio che mia figlia Ginevra sappia che il Natale non è solo regali costosi e cibo ma che con il Natale noi celebriamo questi valori, e credo che anche voi lo dobbiate spiegare ai vostri figli. Fate il presepe. Fate il presepe insieme a me: quest’anno tutti insieme prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe», conclude Meloni.