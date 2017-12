Gentiloni: «Dati record sull'occupazione, 300mila posti in 9 mesi»

ROMA - L'occupazione fa registrare «dati record»: lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante la cerimonia per la firma dei bandi per la riqualificazione delle periferie delle città di Perugia e di Terni. «Ancora oggi registriamo dall'Istat dati positivi in termini di occupazione totale, un tasso del 58,1%, record per gli ultimi anni in Italia e negli ultimi nove mesi ulteriori 300mila posti di lavoro».

Rilanciare il mercato interno

Gli interventi per la riqualificazione delle periferie sono anche uno strumento per rilanciare la crescita, ha aggiunti il presidente del Consiglio: «Queste risorse sono anche una delle leve attraverso le quali rilanciamo il mercato interno: c'è un obiettivo della riqualificazione del nostro tessuto urbano, ma c'è anche l'obiettivo di dare una spinta ai consumi interni, all'edilizia, che possono essere tra i driver del rilancio della crescita».