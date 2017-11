Renzi: «Unica mia lobby gli scout. Con candidati forti nesun timore»

LECCO - «Penso che il Pd debba parlare con le persone, ragionare di contenuti concreti, delle cose che interessano alle gente e non continuare con i tatticismi politici». Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, arrivando a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, per una tappa del treno Pd. «Le persone sceglieranno sulla base dei candidati migliori nei collegi e sulla base delle proposte migliori: idee forti e candidati forti. Se mettiamo in campo candidati forti e idee forti - ha concluso Renzi - non temiamo nessuno».

La mia unica lobby è lo sautismo

«Negli ultimi tempi mi hanno accusato di far parte di chissà quale lobby o congrega di poteri forti ma la mia unica appartenenza è lo scoutismo»ha detto il segretario del Pd, in una diretta Facebook durante una sosta tecnica del treno Pd a Colico, paese sul lago di Como dove c'è il più grande campo scout d'Italia, ribadendo di essere «libero» rispetto ai rapporti con le banche.