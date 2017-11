La Lega corteggia il Sud e si allarga in Puglia, Salvini presenta a Roma due nuovi deputati

ROMA - Il progetto di una Lega nazionale di Matteo Salvini si allarga anche alla Puglia. Il leader del Carroccio, infatti, ha presentato alla Camera nel corso di una conferenza stampa l'ingresso nel gruppo di due deputati ex fittiani: Nuccio Altieri e Roberto Marti. «Presento con orgoglio la squadra che sta crescendo della Lega in Puglia - ha detto Salvini - c'è il coordinatore regionale, da sempre, che è Rossano Sasso, c'è Andrea Caroppo, entrato in Consiglio regionale qualche tempo fa e poi ci sono Nuccio (Altieri) e Roberto (Marti) che entrano oggi nel gruppo parlamentare della Lega: Bari e Lecce, Lecce e Bari, poi vedremo di coprire anche Foggia e Taranto...».