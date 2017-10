Ius soli, Lupi: «Disponibili a votarlo domani, a queste condizioni»

ROMA - «Non credo che lo ius soli potrà essere messo in calendario al Senato prima della conclusione della legge di bilancio»: Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare e capogruppo alla Camera, lo ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Ap proprio sul tema della manovra. In ogni caso, ha precisato, «se il Pd volesse non la cittadinanza per nascita ma quella per chi ha frequentato un ciclo scolastico penso che sarebbe approvata al 100% dalla Camera: si chiama lo ius culturae e noi siamo sempre stati favorevoli». Per l'esponente alfaniano, tuttavia, «il calendario del Senato è chiaro e fino a metà novembre non penso si parlerà di ius soli. Sono altre chiare le priorità della maggioranza».