La Boldrini, confusa, non ha ancora deciso se i nomi che si riferiscono ai generi vanno esaltati o annullati

ROMA - Una delle battaglie sulle quali riversa maggiori sforzi la sinistra omologatrice è quella relativa alla cancellazione delle differenze di genere, tra uomini e donne. Abbiamo iniziative e proposte di legge che oscillano dalle più strutturate fino a sfociare nel grottesco, tipo la cancellazione dei nomi mamma e papà da sostituirsi con genitore 1 e 2, pubblicità in cui non si vede più il bambino che gioca con i soldatini e la bambina con le pentole, feste nelle scuole elementari dove i maschietti sono costretti a vestirsi da femminuccia e viceversa e via dicendo. Vestale italiana di questa sensibilità è la/il Presidente della Camera Laura Boldrini, che dalla poltrona più comoda di Montecitorio non interrompe mai il suo pigolare a favore delle battaglie femministe: non è giusto che la donna lavori meno dell'uomo, che lo stipendio sia inferiore, che nella famiglia abbia maggiori responsabilità, che debba mostrare le gambe... e via discorrendo. E va bene, la accettiamo, non condividiamo la cancellazione delle differenze di genere ma rispettiamo le posizioni ideologiche. Poi, però, non capiamo: se i generi non devono più esistere, perché la Boldrini si sforza tanto di declinare i nomi al femminile e al maschile? Perché dire che il termine «mamma» debba essere sostituito con «genitore 1» è una battaglia che va in direzione completamente opposta rispetto a quella che vuole che il termine «presidente» sia sostituito con «presidentessa» quando a ricoprire la carica è una donna. In un caso c'è la cancellazione del genere, dall'altro la caparbia differenziazione. Possibile che la Boldrina (per rispettare la sua volontà di declinazione al singolare femminile) faccia confusione?