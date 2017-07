«L'urlo di Lampedusa»: ai Mondiali di nuoto sincronizzato la medaglia d'oro del politically correct

ROMA - Il politically correct ormai ce lo servono con ogni salsa. L'apparato omologatore mondiale non perde occasione per cercare di elevare i nostri piccoli, meschini ed umani sentimenti. Ormai non ci facciamo nemmeno più caso, ma l'ultima tornata l'ho trovata talmente grossolana e sfacciata da meritare un commento sul Diario. A Budapest sono in corso i Mondiali di nuoto 2017 e l'Italia ha vinto la medaglia d'oro nel «duo sincronizzato» con gli atleti Manila Flamini e Giorgio Minisini. Intanto complimenti agli atleti, davvero bravissimi. Ma cosa succede? Che mentre in Italia si discute di come contrastare l'attività delle ONG che ci recapitano giornalmente migliaia di migranti che non riusciamo più a gestire, i virgulti della nostra nazionale decidono di eseguire un balletto politicamente impegnato. Il titolo è «The scream of Lampedusa» ("L'urlo di Lampedusa»). La loro esecuzione, cito testualmente, "rappresenta il dramma del Mediterraneo, l'amore e la speranza di tante famiglie che ogni giorno fuggono dall'odio della guerra, dalla piaga della fame e dalla persecuzione politica e religiosa». Ora, essendo il sottoscritto un profano in fatto di nuoto sincronizzato, tra spaccate, torsioni e avvitamenti non sono riuscito a leggerci il dramma dei migranti, ma non dubito che fosse correttamente manifestato. Ora il mio terrore è il seguente: un'educazione a tollerare i migranti infischiandosene delle conseguenze che ci potranno essere in Italia fra 10 anni già la ritroviamo nei programmi di approfondimento, nei film premiati nelle kermesse internazionali, negli interventi degli opinionisti, ci mancava solo più lo sport. A noi populisti lasciate almeno lo spazio di una riserva indiana di politically scorrect.