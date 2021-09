In tutto il Piemonte è emergenza sangue

TORINO - La Regione Piemonte lancia un appello per sensibilizzare sulla raccolta di sangue. Nei giorni scorsi l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, ha incontrato la Struttura regionale di coordinamento trasfusionale e le associazioni dei donatori di sangue, dalle quali è arrivata la segnalazione della carenza. Il motivo principale è ancora il Covid, che impiega sangue nelle attività urgenti legate alla pandemia. Scarseggia inoltre il personale sanitario da dedicare alla raccolta di sangue ed emocomponenti, la cui carenza è stimata in circa 80 unità tra medici e infermieri.

Finora il Piemonte è sempre stato una delle prime Regioni in Italia per donazione di sangue e quella che cede più sangue alle altre. La rete trasfusionale piemontese, coordinata da Arabella Fontana, dispone di 380 punti di raccolta fissa e mobile. Ma l'attuale tendenza con il passare del tempo rischia di tramutarsi in una emergenza.

Chiunque fosse interessato a raccogliere l'appello, fa sapere la Regione, può rivolgersi al Servizio Trasfusionale più vicino oppure scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: info@avispiemonte.it e segreteria@fidasadsp.it.