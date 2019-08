Cadono calcinacci dalla sopraelevata, disagi al traffico

GENOVA - Problemi per la struttura in cemento della «Sopraelevata» di Genova, la strada a scorrimento veloce del centro di Genova posta a un livello elevato rispetto alla sede stradale ordinaria che congiunge il quartiere della Foce al casello autostradale di Genova Ovest. La strada, costruita nel 1961, è intitolata a Aldo Moro. Alcuni calcinacci sono caduti dalla struttura in cemento all'altezza della rotonda a ovest, quella che connette via Milano con via Cantore.

Il distacco si è verificato stamattina

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la parte di calcestruzzo pericolante, eliminando anche altre parti a rischio. Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco è stata chiusa la strada sottostante provocando qualche disagio per il traffico tra le strade confluenti la rotonda in questione. Non è il primo intervento del genere che viene compiuto sulla Sopraelevata anche in considerazione della vetustà della struttura.