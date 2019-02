Iren, in 4 anni investiti 368 milioni in Piemonte

TORINO - Iren ha investito tra il 2013 e il 2017 in Piemonte 368 milioni di euro, 150 nel solo 2018 e ha assunto 400 persone generando un contributo occupazionale di quasi 6 mila posti di lavoro tra effetto diretto, indiretto e indotto nella regione. Lo mette in evidenza la ricerca «Il contributo di Iren alla creazione di valore per i territori e nelle città», realizzata da The European House - Ambrosetti.

La ricerca

I risultati sono stati presentati in un incontro al quale hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, la sindaca di Torino Chiara Appendino, Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House - Ambrosetti, Paolo Peveraro e Massimiliano Bianco, rispettivamente presidente e ad del Gruppo Iren.

Torino città più teleriscaldata d'Italia

Torino è la città più teleriscaldata d'Italia con 650 mila abitanti serviti e il progetto Torino Led ha permesso un risparmio al Comune del 60% della bolletta energetica. Il 100% dell'energia elettrica generata in Piemonte da Iren proviene da fonte rinnovabile o assimilata.