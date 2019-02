Ivrea, un arresto e tre denunce per droga

IVREA - Un arresto e tre denunce è il bilancio di una serie di controlli antidroga effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri della compagnia di Ivrea in diversi Comuni del Canavese. A Vistrorio i militari hanno arrestato per spaccio un 35enne che, in casa, aveva allestito una piantagione di marijuana. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 88 piante e 165 grammi di analoga sostanza già essiccata e confezionata in dosi pronte per essere vendute.

Tre denunce per droga

Ai tre denunciati, invece, residenti a Busano, Nomaglio e Banchette, i carabinieri hanno sequestrato altre venti piante di marijuana coltivate in casa, hashish, cocaina e 1550 euro in contanti probabilmente appena incassati dalla vendita dello stupefacente.