Droga, arrestato pusher (con divieto di dimora) in Barriera di Milano

TORINO - Un cittadino gabonese di 23 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Barriera Milano in corso Novara angolo corso Palermo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Quando gli agenti lo hanno incrociato in via Muzio Clementi, lo straniero, alla vista dei poliziotti, con l’intento di sfuggire al controllo, ha improvvisamente aumentato il passo e si allontanato.

Trovato in possesso di 8 dosi di cocaina

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti lo hanno seguito e fermato. Nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina. Da successivi accertamenti, oltre ai numerosi precedenti specifici il ventitreenne aveva a carico un divieto di dimora nel Comune di Torino e un obbligo di firma non ottemperato presso la Stazione dei Carabinieri di Albisola.