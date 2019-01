L'Aeroporto di Torino ha un nuovo amministratore delegato: è Andrea Andorno

CASELLE TORINESE – E’ Andrea Andorno il nuovo Amministratore Delegato di SAGAT SpA, Società di Gestione dell’Aeroporto di Torino. Il CdA della società controllata da F*, il maggiore fondo infrastrutturale italiano e azionista di SAGAT al 90,28% attraverso 2i Aeroporti, si è riunito in data odierna e ha nominato Andrea Andorno Amministratore Delegato della società, in sostituzione di Roberto Barbieri, dallo scorso 15 gennaio alla guida di GESAC SpA - Aeroporto di Napoli.

Chi è Andrea Andorno

Andrea Andorno ha una lunga esperienza nel settore aviation e transportation industry: è stato infatti dal 2013 al 2018 Chief Commercial Officer di Air Italy/Meridiana. Precedentemente, dal 2003 al 2012, ha ricoperto diversi ruoli direttivi in Alitalia, dove è stato, tra gli altri incarichi, Vice President Finance e Director Network & Fleet Planning Andrea Andorno succede a Roberto Barbieri, alla guida di SAGAT SpA dal 2013, che ha conseguito risultati molto soddisfacenti sia in termini di passeggeri trasportati, cresciuti da 3 a 4 milioni nel corso della sua gestione, sia in termini di redditività per gli azionisti (SAGAT ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato in crescita del 9,6% a oltre 62 milioni di euro e un utile netto di 11 milioni di euro). Il CdA ha espresso un vivo ringraziamento a Roberto Barbieri, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di presidente di SO.GE.A.AL. SpA-Aeroporto di Alghero, controllata come GESAC SpA da F2i, per i risultati raggiunti e formulato i migliori auguri di un proficuo lavoro ad Andrea Andorno nello svolgimento del suo nuovo incarico.