BARGE - Orrore a Barge, nel Cuneese: il corpo di Anna Piccato, pensionata di 70 anni, è stato ritrovato privo di vita da alcuni passanti nei pressi del giardino d'Annonay, vicino alla chiesa di San Rocco. La donna era uscita per fare la spesa, ma non è mai più rientrata.

Il mistero della morte di Anna Piccato

A piangere la sua scomparsa, una scomparsa avvolta nel mistero, è il marito Gaetano Morelli. Sì, perché il cadavere della signora Piccato è stato ritrovato con il volto tumefatto e i vestiti lacerati. Probabile quindi si tratti di omicidio, visto che sulle pareti della chiesa sono state rinvenute evidenti tracce di sangue: sul caso indagano i carabinieri. Per ora non vi sono fermati e le motivazioni di questo tremendo fatto di sangue sono sconosciute. La donna, ex lavoratrice Indesit con un passato da sindacalista, è morta ieri. In pieno giorno, nel centro del paese. Un caso di violenza inaudita che spaventa Barge: l'assassino è a piede libero.