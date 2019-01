Sgravi alle imprese, per nuove assunzioni il Comune di Genova offre agevolazioni sulle imposte locali

GENOVA - Il Comune di Genova offre tre anni di agevolazioni sulle imposte locali alle imprese che si insediano in città o che aumentano l'organico di almeno cinque dipendenti e vara la City business unit, una rete di assistenza e orientamento per le aziende interessate. Le agevolazioni si traducono in un contributo per tre anni fino a un massimo di 200.000 euro per ogni impresa beneficiaria sul pagamento di Tari, Tares, Tasi, Cosap, Tia e Imu.

Soddisfatto l'assessore Vinacci

«Il finanziamento avverrà con un piccolo fondo revolving di 5 milioni di euro, spero che diventino molto di più, perché vorrebbe dire che abbiamo molti nuovi dipendenti a Genova», ha spiegato presentando l'iniziativa l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci che punta comunque su «qualche migliaio di dipendenti in più».