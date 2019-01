Far west a Roma, gli sparano mentre porta i figli all'asilo. Pd: è l'effetto-Salvini

ROMA - Un uomo colpito al capo da 3 colpi di pistola, e la sua compagna rimasta lievemente ferita. E' avvenuto questa mattina davanti all'asilo nido Mais e Girasole in via Castiglion Fibocchi alla Magliana, Roma, e al momento la polizia scientifica sta svolgendo i rilievi del caso. Scene che il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, bolla come "da far west». Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno a bordo di uno scooter e a volto coperto ha esploso colpi d'arma da fuoco ferendo gravemente un uomo con diversi precedenti penali.

Lollobrigida (Fdi): "Non solo incuria e degrado..."

"È assurdo - tuona Lollobrigida - che nella Capitale d'Italia, in pieno giorno e soprattutto nei pressi di una scuola dell'infanzia, possano accadere simili fatti con il serio rischio di veder coinvolti dei bimbi. Non bastavano un'incuria e un degrado senza precedenti, ora a Roma persino la sicurezza dei cittadini viene messa in pericolo di fronte a episodi di tale gravità». Fratelli d'Italia auspica indagini approfondite e "che assicurino al più presto alla giustizia i responsabili dell'agguato".

Palumbo (Pd): "Effetto del decreto 'insicurezza'"

Il Pd invece attribuisce il fatto al clima di odio e tensione alimentato secondo i dem dal ministro Matteo Salvini. "Mentre Salvini si interroga su quale medicina prendere e Raggi programma le 7 discariche al posto dei 7 colli, Roma è diventata un far west" attacca su Twitter Marco Palumbo del gruppo Pd in Campidoglio. "Sparatorie davanti a scuole, aggressioni ultras a Polizia. Effetto del decreto "insicurezza" del ministro degli Interni?".