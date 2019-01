Giochi 2026, Zaia: «Pronti e motivati»

VENEZIA - «Siamo pronti e motivati per questa sfida. Dobbiamo e vogliamo fare squadra tutti assieme, perché le Olimpiadi invernali del 2026 sono la madre di tutte le battaglie sul fronte dei grandi eventi che vogliamo realizzare». Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando l'annuncio del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull'imminente ufficializzazione dei dettagli della candidatura di Milano-Cortina.

Impianti già in cantiere per Cortina 2021

«Siamo pronti con gli impianti in cantiere per i mondiali di sci di Cortina 2021 - prosegue Zaia - e continueremo con gli investimenti, perché crediamo in questa sfida, che non è solo sportiva. Lo sport in Veneto ha una grande tradizione di passione e di pratica ma le Olimpiadi sarebbero anche una straordinaria occasione di riscatto di questa montagna martoriata dagli eventi catastrofici di fine ottobre».