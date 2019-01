GENOVA - Non ce l'ha fatta il novantenne coinvolto in un incidente stradale ieri in via Merano, a Sestri Ponente. L'uomo è morto dopo ore di agonia in ospedale. Il ciclomotore su cui viaggiava l'anziano si era scontrato con un'auto. Lo scooterista aveva sbattuto contro il palo di un semaforo. E' morto per una emorragia interna. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale.