Renzi spara a zero sulla manovra

ROMA - «Questa manovra è oggettivamente allucinante», per approvare la quale «hanno violentato i regolamenti parlamentari e il buon senso, con la evidente complicità di chi avrebbe dovuto presiedere in modo imparziale le sedute». «La mia previsione è che con questa legge di bilancio l'Italia andrà in recessione. Una manovra che strizza l'occhio ai furbetti e alza le tasse agli onesti». Lo ha detto sulla enews l'ex premier Matteo Renzi.

Condono agli evasori

Renzi ha sostenuto che «hanno aumentato le tasse al volontariato e regalato un condono agli evasori (e chissà che questi condoni alla fine non aiutino le famiglie di deputati e ministri, vedremo). Hanno diminuito gli investimenti e aumentato le tasse. Su Facebook pubblicherò un dettagliato documento sulla pressione fiscale».

Pensioni d'oro? Qualche euro di differenza

Ancora, «hanno votato una legge che non tutti avevano letto e che chi aveva scritto in realtà non aveva capito fino in fondo: lo dimostra Di Maio che ha già annunciato cambiamenti. Ma come? Non l'hai ancora approvata che già la vuoi cambiare? E il premier Conte dice che sì, è vero, hanno tagliato gli aumenti delle pensioni. Ma che sarà mai? Neanche l'avaro di Molière sta dietro a qualche euro di differenza. E questo sarebbe l'avvocato del Popolo?».

Voglio il bene dell'Italia

Renzi sostiene che «la cosa drammatica è che le forzature nel metodo sono niente rispetto agli errori nel merito. Spero, ardentemente spero, di sbagliarmi. Io sono italiano - continua - e voglio il bene dell'Italia: quindi tifo perché le misure scelte dal Governo funzionino. Ma vedendo il grado di cialtroneria con cui questi hanno lavorato sono scettico sui risultati. Adesso non resta che aspettare». Renzi non ha dubbi, «il 2019 ci dirà se il Governo populista ha fatto bene o fatto male. Del resto questo per loro è un test del governo sovranista. Peccato solo che gli italiani debbano fare le cavie».