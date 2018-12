Salvini: «Ricostruire l'asse Roma-Berlino per rilanciare l'Europa»

ROMA - «L'asse Roma-Berlino è fondamentale per rilanciare l'Europa e farò di tutto per rilanciarlo visti anche i problemi che ci sono in Francia». Così il vice premier Matteo Salvini sui rapporti tra Italia e Germania. Rispondendo a una domanda Salvini nel corso di incontro alla Stampa Estera ha poi aggiunto: «l'Europa è a rischio perchè è stata governata dalle stesse persone per decenni. Vogliamo cambiare l'Europa dall'Interno, non abbiamo nessuna idea di Brexit all'italiana in testa».

RINASCIMENTO EUROPEO - «Faccio e farò di tutto perchè gli italiani non vivano le scene che i francesi stanno vivendo nelle ultime settimane. La Lega sta cercando di dare vita a un nuovo Rinascimento europeo. Se l'Inghilterra saluta e se ne va, se la Grecia sta come sta, se in Francia ci sono delle barricate per le strade, se l'economia in Germania dà segnali di rallentamento, è evidente che a Bruxelles c'è qualcosa che non funziona», ha concluso Salvini.