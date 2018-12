Noleggio auto a Bologna: le offerte in aeroporto e stazione

BOLOGNA - Noleggiare un’auto a Bologna, approfittando di tariffe low cost e condizioni vantaggiose? È possibile, facendo attenzione a tre fattori: convenienza, qualità e flessibilità. A parità di prezzo, infatti, a fare la differenza è – oltre al livello della flotta – la possibilità di organizzare facilmente il noleggio, approfittando ad esempio, dei servizi di prenotazione e consegna fuori orario. Tra le soluzioni più interessanti ci sono quelle proposte da Locauto, incluso il noleggio full self service in aeroporto: l’ideale per chi desidera massima libertà nella gestione degli orari.

Noleggio auto alla stazione di Bologna

Locauto è presente con i propri uffici di autonoleggio a Bologna Centrale: un servizio strategico per chi arriva in città coi treni dell’Alta Velocità e vuole organizzare in tutta facilità i propri spostamenti. La posizione centrale favorisce anche chi si trova in città e desidera muoversi agilmente in centro o nei dintorni di Bologna, per esigenze di svago o di lavoro.

In entrambi i casi, non sempre si ha la possibilità di gestire al meglio gli orari e può capitare di incappare in ritardi, dovuti a impegni lavorativi o imprevisti dell’ultimo minuto. Locauto offre la possibilità di personalizzare l’affitto auto a Bologna e di ridefinire le tempistiche in base alle proprie esigenze. Tra i servizi disponibili in stazione c’è la possibilità di ritirare la vettura anche dopo la chiusura dell’ufficio di noleggio, fino a un massimo di 90 minuti. Gratuitamente, inoltre, è possibile optare per la riconsegna fuori orario, disponibile da mezzanotte alle 6.30 del mattino: nessun problema per chi, per un motivo o per l’altro, si ritrova a fare le ore piccole!

Noleggio auto all’aeroporto di Bologna

Gli stessi servizi sono validi anche per il noleggio auto a Bologna Aeroporto: in questo caso, inoltre, la riconsegna fuori orario può essere effettuata anche al di fuori della fascia oraria già citata, semplicemente inserendo le chiavi nell’apposito key-box.

Per raggiungere l’ufficio di noleggio, collocato a pochi passi dal gate, bastano pochi minuti; comodamente raggiungibile a piedi è anche il parcheggio, posizionato nelle immediate vicinanze del banco di noleggio. Una volta ritirata la vettura, è possibile dirigersi verso il centro, situato a pochi chilometri di distanza, o immettersi nella A1 per guadagnare le mete di proprio interesse.

Sia in Centrale che presso l’aeroporto di Bologna è disponibile un’ampia flotta di veicoli nuovi o giovanissimi, soggetti a costante ricambio e manutenzione per garantire la migliore esperienza di guida: dalle auto compatte ed economiche alle station wagon, senza trascurare una ricca gamma di furgoni low cost, per chi vuole effettuare un trasloco o un trasporto più o meno impegnativo.

I vantaggi del noleggio digitale

Oltre alla convenienza delle soluzioni tariffarie, Locauto si distingue sul mercato per la capacità di offrire servizi esclusivi. Il noleggio digitale full self service, in particolare, rende rapido e ‘smart’ l’affitto di auto e veicoli aziendali all’aeroporto di Bologna: chi vuole risparmiare minuti preziosi, infatti, può gestire tutta la procedura in autonomia, incluso il ritiro del veicolo.

Grazie alla app Locauto è possibile affittare H24 e, inoltre, scegliere la vettura pochi istanti prima del ritiro: basta verificare la disponibilità di mezzi predisposti al servizio, prenotare la categoria prescelta e dirigersi direttamente verso il parcheggio. Niente più code, insomma, per definire le condizioni del contratto e niente attese per la consegna dell’auto: una volta raggiunto il gate, è sufficiente seguire le indicazioni della app per individuare la vettura e metterla in moto.

Anche quando l’ufficio di noleggio è chiuso? Sì: basta un touch, infatti, per sbloccare le portiere dell’auto. E se all’ultimo momento volesse modificare la prenotazione? Sarà sempre la app a indicare i veicoli di categoria superiore presenti in parcheggio, offrendo la possibilità di modificare il mezzo in tempo reale.