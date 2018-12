Smantellata centrale della droga in un appartamento di Firenze

FIRENZE- Avevano allestito una centrale della droga in un appartamento di Firenze, nel quale non avevano attivato l'utenza elettrica così che sembrasse vuoto, e dove confezionavano le dosi al buio, utilizzando delle torce. E' quanto scoperto dai Carabinieri nelle prime ore di oggi in via Pilati, che hanno arrestato 5 marocchini, tutti già noti alle Forze dell'ordine.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI - Nella casa i militari hanno trovato circa 44 grammi di cocaina da tagliare e confezionare, 1,4 kg di hashish diviso tra ovuli e panetti, oltre a materiali per il confezionamento delle dosi. Sequestrati, complessivamente, 2400 euro ritenuti provento dello spaccio. Le indagini sono partite ieri dopo i carabinieri hanno visto uno dei marocchini arrestati, in via del Gignoro, aggirarsi guardingo senza perdere mai di vista uno scooter parcheggiato poco distante. Alla vista dei militari l'uomo ha cercato di disfarsi di un involucro e fuggire a piedi.