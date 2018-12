Maxi sequestro di droga, 700 kg cocaina nella ditta sbagliata

VICENZA - Quasi 700 chili di cocaina sono stati scoperti e sequestrati nel vicentino all'interno di un container di pellami destinato ad un'azienda di Zermeghedo. E' stato il titolare della ditta, assolutamente estraneo al traffico, a fare l'incredibile scoperta, avvisando subito i Carabinieri.

ERRORE DI SPEDIZIONE - Il maxi carico di droga sarebbe giunto per errore nell'azienda vicentina, forse per uno scambio di container nella fase della spedizione. Sono in corso indagini per cercare di trovare una pista che possa condurre all'organizzazione criminale che gestiva il traffico. La cocaina nascosta tra le pelli, per l'esattezza 690 chili, avrebbe un valore di diverse decine di milioni di euro.